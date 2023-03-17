DSG: 2 helikopter düştü, 9 savaşçımız şehit düştü

HABER MERKEZİ

DSG, 15 Mart’ta Duhok’ta Anti Terör Birlikleri’ne bağlı savaşçıların içinde bulunduğu 2 helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada komutan Şervan Kobani ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, 9 DSG mensubunun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“DAİŞ ile mücadele kapsamında güvenlik ve askeri deneyimlerini paylaşmak ve Kuzey ve Doğu Suriye'de teröre karşı savaş kabiliyetini yükseltmek amacıyla Anti Terör Birlikleri'ne (YAT) bağlı bir birliğimiz Başûrê Kurdistan’a gitti.”

DGS açıklamasının devamında kazanın meydana gelme nedenine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“15 Mart 2023 akşamı savaşçılarımızı taşıyan iki helikopter Süleymaniye’ye geçtiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Anti Terör Birlikleri komutanı Şervan Kobani öncülüğünde olan 9 savaşçımız şehit düştü.

Anti Terör Güçleri, teröre karşı savaşta en iyi savaşçı ve komutanlarını feda etti. Kobani’den Rakka ve Deyr ez-Zor’a kadar şiddetli savaşlarda yer aldılar. Bu güçler ileri savaş yöntemlerine göre eğitildi ve DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon’nun temel ortaklarıdır. Bunun yanında aktif bir şekilde mücadele ediyor, bölgede DAİŞ’e karşı savaşan farklı güçlerle birlikte ortak mekanizmayı güçlendirmek için yeteneklerini geliştiriyor.

Şehitlerin ailelerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ayrıca şehitlerin gösterdiği fedakarlığın direnişin, halkımızı ve kutsal toprağımızı korumanın devamı olacağının altını çiziyoruz.”