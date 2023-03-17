Politika

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Elçi'ye parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
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HABER MERKEZİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

CHP, Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliği de önermişti.

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