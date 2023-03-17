Başbakan Al-Monitor’a konuştu: Seçimler bu yıl yapılmalı

ERBİL (K24)

Al-Monitor’a konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar, KYB'li bakanlar tarafından hükümetin boykot edilmesiyle değil, Bakanlar Kurulu çerçevesinde çözülmelidir” dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Hewkar Caf suikastı dosyasında kendilerine yardım etmediğini kaydeden Başbakan, “KYB, bu konudan dikkatleri uzaklaştırmak için ekonomik ve güç paylaşımına ilişkin diğer konuları abartıyor. Ki bu sorunlar hep vardı” dedi.

“KYB, bütün meseleleri birbirine karıştırmak yerine siyasi ve mali meseleleri Bakanlar Kurulu çerçevesinde çözmeye odaklanmalıdır” diyen Başbakan, Hewkar Caf suikastıyla ilgili olarak, davanın mahkemeler ve hukuk sistemi aracılığıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

KYB’li bakanlardan hükümete dönmeleri için resmen çağrı yaptığını kaydeden Başbakan, “Kabine toplantıları sırasında KYB bakanlar ekibinden hükümete dönmelerini resmen talep ettim. Bakanlar Kurulu toplantılarında her türlü endişeleri diyalog yoluyla giderilebilir. Sorunları diyalog dışında çözmenin başka yolu yoktur” ifadelerini kullandı.

KYB’li bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarına dönmesini umduğunu kaydeden Başbakan, anlaşmazlıkların seçimlerin yapılmasını etkilememesi gerektiğini bildirerek, “Seçimler bu yıl yapılmalı ve hiçbir şey seçimi geciktirmemeli” dedi.