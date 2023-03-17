Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin hakkında yakalama kararı
HABER MERKEZİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın gerekçesi olarak, Ukrayna'da işlendiği belirtilen savaş suçları gösterildi.
Mahkeme Putin hakkında "çocukların yasadışı biçimde sınır dışı edilmesi" ve "insanların Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu'na yasadışı biçimde transfer edilmesi" şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Moskova, söz konusu suçlamaları reddetmişti.
Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki tutuklama kararı hükümsüzdür
Öte yandan, Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, söz konusu kararın hükümsüz ve geçersiz olduğunu açıkladı.