Politika

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin hakkında yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı.
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dünya Vladimir Putin Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya

HABER MERKEZİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın gerekçesi olarak, Ukrayna'da işlendiği belirtilen savaş suçları gösterildi.

Mahkeme Putin hakkında "çocukların yasadışı biçimde sınır dışı edilmesi" ve "insanların Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu'na yasadışı biçimde transfer edilmesi" şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Moskova, söz konusu suçlamaları reddetmişti.

Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki tutuklama kararı hükümsüzdür

Öte yandan, Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, söz konusu kararın hükümsüz ve geçersiz olduğunu açıkladı.

 

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