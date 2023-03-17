Son anket: İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı

HABER MERKEZİ

Seçimlerin yaklaşmasıyla araştırma şirketleri anket çalışmalarını hızlandırırken, ORC Araştırma Şirketi de son araştırmasının sonuçları paylaştı.

ORC araştırma 11-15 mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinde vatandaşa "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye sordu.

"ORC'nin Seçmen Eğilimleri Araştırması/ Mart 2023" anketinin sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %53,1, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise %42,3 olarak açıklandı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Aday Tercihleri



"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"



•Kılıçdaroğlu %53,1

•Erdoğan %42,3

•İnce %3,1

•Oğan %1,5



Tarih: 11-15 Mart 2023 pic.twitter.com/IHS2YQGpQO — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 17, 2023

Diğer adaylar Muharrem İnce'nin oy oranı %3,1 iken Sinan Oğan'ın oy oranı ise %1,5 oldu.

Ayrıca ORC, anket katılımcılarına, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.

İşte sonuçlar:

CHP: Yüzde 28,3

AK Parti: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

HDP: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

Gelecek Partisi: Yüzde 2,5

Memleket Partisi: Yüzde 2,3

Deva Partisi: Yüzde 2,0

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,6

Zafer Partisi: Yüzde 1,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,0

Ankete göre, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44,5 oy alıyor. Bir önceki seçimde Millet İttifakı yüzde 33,9 oy almıştı. Ankete göre Millet İttifakı oylarını 10,6 puan artırdı.

Ankete göre, AK Parti, Büyük Birlik Partisi ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 36,2 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı yüzde 53,7 oy aldı. Ankete göre Cumhur İttifakı 17,5 puan oy kaybediyor.