Politika

Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayı oldu

Tek Parti lideri Ahmet Özal, 7 partinin oluşturduğu Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.
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Ahmet Özal
Ahmet Özal
türkiye Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı Turgut Özal Türkiye İttifakı

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Türkiye ittifakı Cumhurbaşkanı adayı oldu.

İstanbul Yeşilköy'de bir otelde, saat 16.00'da 'Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Herkese eşit bir Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Özal, "Türkiye İttifakı beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Bana güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

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