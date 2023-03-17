Finlandiya'nın NATO’ya katılım protokolü TBMM’ye sunuldu

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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiğini duyurmuş, ülkenin NATO'ya üyeliğinin önüne açan katılım protokolünü imzaladığını söyleyerek, sürecin TBMM'de devam edeceğini bildirmişti.

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.