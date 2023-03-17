Politika

Finlandiya'nın NATO’ya katılım protokolü TBMM’ye sunuldu

Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
tbmm
tbmm
türkiye Finlandiya NATO TBMM

HABER MERKEZİ

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi. 

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiğini duyurmuş, ülkenin NATO'ya üyeliğinin önüne açan katılım protokolünü imzaladığını söyleyerek, sürecin TBMM'de devam edeceğini bildirmişti.

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv