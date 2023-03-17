‘İran, Husilere silah desteğini kesmeyi kabul etti’

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Geçen hafta Suudi Arabistan'la İran arasında Çin'in arabuluculuğunda gerçekleşen diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye yönelik anlaşmanın yankıları sürüyor.

Son olarak ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi anlaşmayla birlikte İran'ın Yemen'deki savaşın taraflarından olan Husilere yönelik silah desteğini kesmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Varılan anlaşma kapsamında İran'ın Husilere Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurması için baskı uygulamayı da kabul ettiği ifade edildi.

Gazeteye konuşan bir Suudi Arabistan yetkilisi, İran'dan BM'nin silah ambargosu kararına saygı duymasını ve Yemen'e silah ulaşmasını engellemesini beklediklerini söyledi.

Tahran'dan gelen bu adımın Husilerin üzerindeki baskıyı artırarak, Yemen'deki barış görüşmelerine hız kazandırması bekleniyor. Geçen yıl Yemen'de BM öncülüğünde varılan ateşkes, Husilerin süreyi uzatmayı reddetmesi nedeniyle 6 ay sürmüştü. Ancak resmi olarak ekimde biten ateşkesin ardından da ülkedeki çatışmalar eskisine kıyasla çok düşük seviyede devam etmişti.

SAVAŞI SONA ERDİRME ÇABALARI DEVAM EDİYOR

İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma Yemen'deki savaşı sona erdirme ümitlerini canlı tutarken, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg bu hafta Tahran'a giderek Yemen'deki savaşın bitirilmesi için İran'ın oynayacağı rolü görüşmüştü. Grundberg buradan Riyad'a geçerek temaslarını sürdürmüştü.

İran yönetimi resmi olarak Husiler'e silah verdiği iddialarını reddediyor. Ancak yıllardır ülkede incelemelerde bulunan tüm BM müfettişleri, İran'dan silah yüklü gemilerin ülkeye geldiği bilgisini paylaşıyor.

Sadece geçen üç ay içerisinde ABD ordusu ve müttefikleri Yemen'e giden 4 gemiye el koymuş, bu gemilerde 5 binden fazla AK-47 saldırı tüfeği, anti-tank füzeleri ve patlayıcı yapımında kullanılan madde ele geçirilmişti.

WSJ'ye konuşan Suudi ve ABD'li yetkililere göre konuyla ilgili en kaygı verici nokta İran ordusunun yapılan anlaşmaya destek verip vermeyeceği.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, aradan bir hafta geçmesine rağmen İran'la Suudi Arabistan'ın vardığı anlaşmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Birçok konuda hükümet politikalarından bağımsız bir çizgi izlemesiyle tanınan Devrim Muhafızları'nın bu sessizliği hem Washington'da hem Riyad'da kaygıyla karşılandı.