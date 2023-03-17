Politika

ABD'den Türkiye'nin Finlandiya kararına yönelik açıklama: Sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz

ABD Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı.
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ABD Jake Sullivan ABD Beyaz Saray Türkiye NATO

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sullivan, "ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.

Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, "ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor" ifadesine yer verdi.

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