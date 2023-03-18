YSK cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak bağış üst limitini belirledi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar ile adayların mal bildirimine ilişkin genelge yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, seçim kanunu uyarınca cumhurbaşkanı adaylarının yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacağı belirtildi.

Adaylar, başvuru süreci içinde mal bildirimi yapmak zorunda. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yayımlanacak.

PARTİLERİN ADAYLARININ MAL BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 23 MART

Siyasi partiler tarafından aday gösterilen kişiler, 19-23 Mart tarihleri arasında, seçmenlerden toplanan imzayla aday olanlar ise 19-20 Mart tarihleri arasında mal bildiriminde bulunacak.

Adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmazları ile kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (19 bin 340 TL) 5 katından (96 bin 703 TL) fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri mal bildiriminde yer alacak.

ADAYLARA YAPILACAK BAĞIŞ LİMİTİ 55 BİN 598 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek. Cumhurbaşkanı adaylarına yapabilecek nakdi yardım tutarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemeyecek.

Bu kapsamda bir kişinin, her bir adaya yapabileceği bağış üst limiti 55 bin 598 lira olarak belirlendi.

YSK tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki nakdi yardımlar, adayların "seçim hesabı" olarak kendileri adına açtıracakları banka hesabına yatırılacak. YSK tarafından belirlenecek tutarın altında kalan nakdi yardımlar ise makbuz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırılacak. Bağışlar sadece seçim harcamalarında kullanılabilecek.

Buna göre adaylar 7 bin liraya kadar olan (7 bin lira dahil), nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. 7 bin liranın üzerindeki yardımlar ise adayların seçim hesabına yatırılacak.

LİMİTİ AŞAN VE HARCANMAYAN PARA HAZİNEYE DEVREDİLECEK

Seçim yardımları ve harcamalara ilişkin belgeler, seçim sonuçları kesinleştikten en geç 10 gün sonra YSK'ye sunulacak. Kurul da belgeleri inceleyip 1 ay içerisinde varsa usulsüzlük ve limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bağışlarda limiti aşan miktar ve harcanmayan kısım Hazine'ye devredilecek.