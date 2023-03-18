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Diyarbakır | Şiddetli yağış sonrası depremde hayatını kaybedenlerin mezarları çöktü

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün etkili olan yağmur sonrası birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.
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Yeniköy Mezarlığı
Yeniköy Mezarlığı
kürdistan Diyarbakır yağış Mezar yerleri

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, işyeri ve araçlar zarar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu.

Kısmi çökmelerin olduğu mezarlıklar kameralara yansırken, eski mezarların zarar görmedi. Mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi. (Kaynak: İHA)

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