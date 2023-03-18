Türkiye ile Mısır arasında 11 yıl sonra bir ilk: Mevlüt Çavuşoğlu Kahire'de

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11 yılın ardından Türkiye’den Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 27 Şubat 2023’te deprem bölgesini ziyaret etmişti.

O görüşmeden sadece bir ay sonra bu kez Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu kez ikili ziyaret kapsamında Kahire’de.

Bu sabah Kahire Havalimanı'na inen Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuoğlu, ülkede yapacağı temaslar kapsamında ilk olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Şukri, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, “İletişimimizin hızlı bir şekilde devamını diliyoruz. Yeni iletişim kanallarının açılması çok önemli” dedi.

Bakan Şukri, Çavuşoğlu'nun Mısır'da olmasının kendileri için bir 'onur' olduğunu söyledi.

"Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz" diyen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır" değerlendirmesini yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: ÇOK AÇIK, SAMİMİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Şukri'nin ardından söz alan Çavuşoğlu, Mısır'a Maraş merkezli depremlerin ardından desteği için teşekkür etti.

'Mısır'dan ciddi miktarda yardım geldiğini' aktaran Çavuşoğlu, Samih Şukri ile deprem bölgesini ve yardımları yerinde inceleme olanaklarının olduğunu da hatırlattı. Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Doha'daki görüşmesini de anımsatan Çavuşoğlu, iki liderin görüşmeleri için iki bakanı görevlendirdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi normalleştirmek adına somut adımların atılıyor olmasından son derece memnunuz" dedi.

'İki ülke ilişkilerini en üst düzeye çıkarma konusunda kararlı olduklarını' kaydeden Çavuşoğlu, 'askeri, enerji ve ticari alanlarda da işbirliğini artırmak istediklerini' ifade etti, 'diplomatik ilişkilerin en kısa sürede büyükelçi seviyesine getirileceğini' duyurdu.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Tarihi bağlarımız var, akrabalık bağlarımız var" diyerek, "Bugün çok açık, samimi görüşmeler gerçekleştirdik. Kardeşim Semih'e bunun için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmelerine ilişkin olarak "Önümüzdeki süreçte hangi adımları ne zaman atacağımıza da değinme şansımız oldu" bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara-Kahire ilişkileri, 2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı'nın Mısır'a yapacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürme, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurulacak derin diyalogun başlangıcı (ilk adımı) hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ziyaretle iki ülke ve iki kardeş halkın çıkarlarını gözeten ortak bir anlayışa ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Ebu Zeyd'in açıklamasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yapacağı ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılımıyla kapsamlı görüşmeler yapılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.