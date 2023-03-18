Maraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Maraş’ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.25'te olan deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:12:25:31 TSİ
Enlem:37.789 N
Boylam:36.373 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/eSHINPYxLe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Osmaniye merkezde saat 12.31’de 3,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği öğrenildi.
Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak açıklandı.