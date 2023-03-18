Genel

5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Sağanak yağış

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Mardin, Siirt, Batman ve Hakkari'de yerel olarak kuvvetli, Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv