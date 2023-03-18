Politika

Bahçeli: CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir

Bahçeli, 18 Mart mesajında, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ertelenen görüşmeye değinerek, "CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir" diyerek tepki gösterdi.
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli
türkiye Devlet Bahçeli CHP HDP

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

CHP lideri ile HDP Eş Genel Başkanları arasında bugün yapılacağı duyurulan ardından ertelenen görüşmeyi hatırlatan Bahçeli, "Adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir" dedi.

Bahçeli, 18 Mart'ta planlanan görüşmenin artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı mecburen ertelendiğini söyledi.

MHP lideri, "Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır" ifadesini kullandı.

Muhalefeti siyasi ikbal uğruna FETÖ ve PKK'ye el uzatmakla suçlayan Bahçeli, "Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’de ezilenlerdir" ifadesini kullandı.

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