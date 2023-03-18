Yavaş: Genel başkanların milletvekili olmasını önereceğim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katılarak gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Yavaş, "Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı" dedi.

Altılı Masa’ya sunmaya planladığı öneriyle ilgili ise Yavaş "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" ifadesini kullandı.

DEVA PARTİSİ’NDEN MANSUR YAVAŞ’A YANIT: MUTABAKATA UYGUN HAREKET EDİLMELİ

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Mansur Yavaş’ın sözleriyle ilgili T24’ün sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusundaki kararın altı liderin mutabakatı ile alındığını hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

“Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Sayın Mansur Yavaş’ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir. Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası’na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi’nin Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş’ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir.”