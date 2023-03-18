Başkan Barzani, Newroz için Kürdistan’a gelen yabancı temsilci ve büyükelçileri kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Newroz için Kürdistan Bölgesi’ne gelen çok büyükelçinin yanı sıra ülke ve uluslararası kurum temsilcilerini kabul etti.

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin Newroz için Kürdistan Bölgesi’ne gelen çok büyükelçinin yanı sıra ülke ve uluslararası kurum temsilcilerini kabul ettiği bildirildi.

Kabulde konuklarına konuşan Başkan Barzani’nin Mart ve Newroz'un sembol ve anlamının Kürdistan halkı için önemine dikkat çektiği belirtildi.

Konukların Kürdistan’da Newroz günlerini güzel geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Barzani, Erbil-Bağdat ilişkilerine değinerek, sorunların çözümü için iyi bir fırsatın olduğunu ifade etti.

Sorunların anayasal temelde, Irak hükümetinin programında siyasi tarafların vardığı anlaşma çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydeden Başkan Barzani, Irak Başbakanı Sudani’nin son Kürdistan Bölgesi ziyaretinin Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki çatışmaların ortadan kaldırılması konusunda daha fazla uzlaşma sağlanması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nde seçimlere hazırlık sürecinde uluslararası ekiplerle yerel ekipler arasında iyi bir işbirliğinin olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki dini ve etnik bileşenlerin iradesine saygı gösterilmesinin altını çizdi.