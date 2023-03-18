Ukrayna: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi uzatıldı

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Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.

Kubrakov, "Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NIN UZATILMASINI SAĞLADIK

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Maraş merkezli depremlere ve yaşanan son sel felaketine değinen Erdoğan, “Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Terörden sokak olaylarına darbe teşebbüslerine milletimizin iradesini gasp etmeye yönelik saldırılar karşısında verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık” dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında da konuşan Erdoğan, “Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık” dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona eriyor.