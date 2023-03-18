Politika

Zelenskiy, Esad'a yaptırım uygulama kararını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Suriye Beşar Esad Yaptırım

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy'in imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli "Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına" ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Konseyin kararı, aralarında Esad’ın da bulunduğu 3'ü Suriye, 7'si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

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