Barzani Yardım Vakfı: Afrin’de 12 bini aşkın aileye yardım götürdük

ERBİL (K24)

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Rojava ile Suriye’de de yıkıma neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tahmini verilerine göre depremler sonucu Rojava ile Suriye’de 8 bin 500’e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Afrin’de bir aydır sürdürdüğü faaliyetlere dair rapor yayımladı.

Buna göre 10 Şubat-10 Mart tarihleri ​​arasında Afrin ve köylerine 57 insani yardım tırı ulaştırıldı. 12 bin 185 aile bu yardımlardan yararlandı.

BCF, 4 ilçe ve 25 köyde depremden etkilenen 1400 aileye barınma imkanı sağladıklarını belirtti.

Ayrıca sağlık ekiplerinin 7 bin 247 kişiyi tedavi ettiği ve ilaç dağıttığı kaydedildi.

Maraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden birisi de Afrin bölgesi ve kente bağlı Cinderes beldesi oldu.

Cinderes Yerel Meclisi’nin verilerine göre depremde bin 12 kişi hayatını kaybetti, bin 100 ev hasar gördü.

10 Şubat’ta Afrin ve köylerine ilk insani yardım ulaştıran kurum BCF oldu.