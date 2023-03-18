Genel

Maraş merkezli depremler: Can kaybı 49 bin 589 oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Fuat Oktay Maraş depremi can kaybı

HABER MERKEZİ

Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

“Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi” diyen Oktay, “Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır” dedi.

Ayrıca Fuat Oktay, Maraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv