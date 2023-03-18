Maraş merkezli depremler: Can kaybı 49 bin 589 oldu

HABER MERKEZİ

Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

“Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi” diyen Oktay, “Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır” dedi.

Ayrıca Fuat Oktay, Maraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.