Politika

Çavuşoğlu’nun Mısır ziyareti │ Beyaz Saray: Önemli bir adım

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 yıl aradan sonra Kahire’yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve daha istikrarlı bölge için bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan (Foto: AFP)
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan (Foto: AFP)
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HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Jake Sullivan, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'ye yaptığı ziyareti ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on yıldan uzun bir süredir gerçekleşen ilk ziyaret. Daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi nitelikteki ziyarette Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile Tahrir Sarayı'nda bir araya geldi.

İki dışişleri bakanı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

İki ülke ilişkilerini en üst düzeye çıkarma konusunda kararlı olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Askeri, enerji ve ticari alanlarda da işbirliğini artırmak istediklerini” söyledi.

Mevkidaşına sık sık “Kardeşim Şükrü” diye hitap eden Çavuşoğlu, iki ülkenin de ilişkileri geliştirmek noktasında “güçlü siyasi kararlılığı var” dedi.

Çavuşoğlu en hızlı şekilde Kahire'ye büyükelçi atamak istediklerini de söyledi.

Sami Şükrü de ekonomik işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi ve normalleşme sürecinde "kazan kazan" yaklaşımı ile hareket edeceklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır lideri Sisi ile Erdoğan'ın bir araya gelmesi konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti ve "Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesi için hazırlıkları yapacağız. Seçimden sonra inşallah bir araya geleceklerdir" dedi.

Türkiye, Mısır'da 2013 yılının Temmuz ayında Abdülfettah es-Sisi'nin Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmesine en sert ve en uzun tepki veren ülkeler arasında yer almıştı.

İki ülke dışişleri bakanları, Maraş merkezli depremler sonrası ilk kez buluşmuştu.

Sami Şükrü, ilişkilerin bozulduğu 2013 yazından bu yana Türkiye’ye giden ilk üst düzey yetkili oldu ve Adana’da Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

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