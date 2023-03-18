Blair, Irak ile Ukrayna’daki savaş arasındaki karşılaştırmaları reddetti

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İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, kendisinin yaklaşık 20 yıl önce desteklediği ABD’nin Irak’ı işgali ile Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürmekte olduğu savaş arasındaki karşılaştırmaları reddetti.

Blair bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in kendi halkına karşı vahşet uyguladığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak iki savaşa girdiğini ve bir günde 12 bin kişiyi kimyasal silah kullanarak öldürdüğünü söyledi.

Eski Başbakan, Irak’a giren ve Saddam Hüseyin’i deviren koalisyon güçlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaliyle bir tutulamayacağını vurguladı.

Blair, Ukrayna’nın demokratik olarak seçilmiş bir devlet başkanına sahip bir ülke olduğunu ve Putin’in herhangi bir bölgesel çatışma başlatmadığını veya işgalin komşu ülkeler için bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

Putin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) izni olmadan gerçekleştirilen 2003 Irak işgalini, Ukrayna savaşını haklı çıkarmak için kullanabileceğini kabul eden Blair, “Ama bilirsiniz, o argümanı kullanmasaydı başka bir argüman kullanırdı” dedi.

ABD’nin başını çektiği bir grup ülke, İngiltere gibi müttefikleriyle birlikte Saddam Hüseyin’i devirmek amacıyla 20 Mart 2003’te Irak’a girdi.

Bu hedefe kısa sürede ulaşıldı, ancak ülke sonraki yıllarda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan bir şiddet sarmalına girdi.