Başbakan: Bağdat’la ön anlaşmaya vardık

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü hususunda ilerleme sağlandığını ve ön anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Newroz kutlamaları için Erbil’e gelen büyükelçi ve ülke temsilcileri ile Erbil’deki Korek Dağı’nda düzenlenen Newroz programında bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki iç sorunları çözmek için kesin niyetinin olduğunu belirtti.

Çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve temsilcilerini Newroz kutlamasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildiren Başbakan, “Newroz bizim için çok şey ifade ediyor. Bu ay kimi iyi kimi kötü olaylarla dolu. Newroz, aydınlığın karanlığa karşı zaferi demektir. Demircinin zalime karşı kazandığı zaferdir. Mazlum bir halkın zaferidir. Newroz yeni bir başlangıçtır, yeni bir yıldır” dedi.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetteki muhataplarımız arasındaki birkaç görüşmeden sonra bazı ön anlaşmalara vardığımızı memnuniyetle ifade ediyorum” diyen Başbakan, “Federal Hükümet Başbakanı ile yaptığım son görüşmede, sorunlarımızı ve farklılıklarımızı fırsata çevirmek, çözülmemiş birçok sorunu çözmek ve planlamak, nasıl ilerleyeceğimizi görmek ve koordine etmek konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “İster bütçe olsun, ister petrol ve gaz yasası, güvenlik ve birlikte çalışabileceğimiz ve tüm Irak'a hizmet edebileceğimiz diğer birçok alanda sorunlarımızı çözebileceğimiz konusunda çok iyimserim” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin iç meselelerine değinen Başbakan, Newroz dolayısıyla KYB’li Başbakan Yardımcısı ve bakanlara, Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaları için çağrı yapacağını bildirdi.

Başbakan, “Sorunları çözme niyetimiz ve isteğimiz varsa tüm sorunları çözebiliriz. Tüm sorunları çözme niyetim ve isteğim olduğunu kesinlikle söyleyebilirim” diye konuştu.