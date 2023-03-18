Akşener: Kılıçdaroğlu'nun HDP’yi ziyaret etmesinde sakınca yok

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Altılı Masa'da adaylık krizi sürecinde yaşananları anlatan Akşener, “Biz perşembe günkü toplantıdan sonra benim önerilerimin kabul edilmemesi üzerine ‘nefes alma’ kararı çıktıktan sonra bir gelişme oldu. 2 belediye başkanımız Kemal Bey’in bilgisi dahilinde benim evime geldiler. Konuşma yaptık, çeşitli seçenekler üzerinden gittik. Ben kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında yöresinde olmayacağımı söyledim. Öznenin benim olduğum hiçbir seçenek geçerli değil dedim. Sonra bu seçenek ortaya çıktı, 2 belediye başkanımızın ‘koşu partneri’ olarak Kemal Bey’in yanında yol yürümeleri kararı çıktı” dedi.

“Pazar gecesi ‘2 gün ertelesek sonra konuşsak’ dedim. Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun’ dedi. Daha etkili ve yetkili diye kavram üzerinden gidildi. Sonuçta bunun masaya getirilmesine dair bir kanaat çıktı” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir arkadaşımız genel başkanlarımızın milletvekili olarak Meclis'te gruplarının başında olmasını önerdi. Genel başkanların danışma kurulu olarak olması gerektiğini belirtti. Bizim toplantıda açılan bu görüş bir karara bağlanmadan ortada kaldı. Benim durumum örnek gösterildi. Ben ‘faydası da oluyor zararı da’ dedim. Sonra masaya geldiğimizde 2 başkanımızın ‘koşu partneri’ olarak ben getirmiş oldum, CHP’yle anlaşarak. Bir arkadaşımız buna itiraz etti, bakan olmaları gerektiğine filan gitti iş. Sonra bu iki arkadaşımızın başkan yardımcıları olarak yer almalarına ve bizlerin yardımcı olmalarına doğru gidildi.”

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Sayın İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok" şeklinde konuştu.

"360 İLE 400 VEKİL ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Oransal olarak bir şey diyemeyeceğim ama 1. turda cumhurbaşkanlığını alabileceğimize inanıyorum. Hayalim, iddiam 400 elbette ama 360’la 400 vekil alabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaretine ilişkin Akşener, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu sadece HDP’yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Onun için o görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok. Kürt’ü de Türk'ü de hangi etnik aidiyetten kim varsa hepsi bu ülkenin 1. sınıf vatandaşıdır. Bu ülkenin insanlarının en büyük özelliği nüfus cüzdanıdır. Bu ülkenin Anayasa’sı kurumlarla, yapılarla değil bireylerle el sıkışır."