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Urfa'da Sırrın Deresi yükseldi

Depremin ve selin vurduğu Urfa'da şiddetli yağış yeniden etkisini gösterirken, Sırrın Deresi'nde yükselme görüldü.
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kürdistan Urfa sırrın deresi yağış sel baskınları

HABER MERKEZİ

Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği Urfa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sırrın Deresi'nde yükselme oluştu. Ekipler dere yatağında ve çevresinde iş makineleriyle menfezlerin tıkanmaması için nöbet tutuyorlar.

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

BAZI ALT GEÇİTLER KAPATILDI

Urfa Valiliği, sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine su baskınlarına karşı kum döküldü.

Bazı alt geçitler de önlem amaçlı kapatıldı. Derelerde taşkınların yaşanmaması için tedbir alındı.

Yağışın gece boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadeleri kullandı:

"Selin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri burasıdır. Şimdi yine tedbirlerimizi alıyoruz. Yeniden bir yağış uyarısı aldık. Bu yağış uyarısına istinaden eksiklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu gece bütün araçlarımız ve ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Enkaz kaldırma çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte evlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Yarın da aynı şekilde çalışmalar devam edecek. Bütün gayemiz çalışmalarımızı tamamlamak. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Ev ve araçlar için hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalarımız sürüyor."

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