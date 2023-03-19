Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi: Sadece bir helikopterin düştüğünü doğrulayabiliyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, 15 Mart akşamı Duhok vilayeti kırsalında düşen helikopterle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kürdistan Anti Terör Birimi’nden olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, bir helikopterin düştüğü ve PKK’li oldukları belirlenen bazı kişilerin yaşamını yitirdiği belirtilmiştir” denildi.

17 Mart’ta ise Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), iki helikopterin düştüğünü, 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladığı hatırlatılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin şu ana kadar bir helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrulayabildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Söz konusu helikopterler, Bölge’nin resmi kurumlarını bilgilendirmeksizin Rojava ile Süleymaniye arasında uçuyordu” denildi.

“Süleymaniye’deki bir taraf, gizli ve gayriresmi bir şekilde DSG ile PKK ilişkilerinde aracılık yapmış ve birçok kez farklı yardımlarda bulunmuştur” denilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin, Uluslararası Koalisyon ve Irak hükümetinden, söz konusu helikopterlerin hangi izinler Kürdistan Bölgesi üzerinde uçtuğunu ve bu yasa dışı durumdan kimin sorumlu olduğunu açıklamasını istedi.

NE OLMUŞTU?

15 Mart akşam saat 20.40 sıralarında Duhok’un Çemanke nahiyesine bağlı Berkiyat köyünde bir helikopterin düştüğü açıklanmıştı.

Kürdistan Anti Terör Birimi yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, Irak hükümeti, Uluslararası Koalisyon ve Türkiye hükümetiyle iletişime geçtiğini ancak helikopterin kendilerine ait olmadığına dair yanıt aldıklarını duyurmuştu.

Yapılan ilk incelemelerde helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve içinde bulunan kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin tespit edilmişti.

Helikopterdeki kişilerin PKK mensupları olduğu belirtilmişti.

DSG’NİN AÇIKLAMASI

DSG ise yaptığı açıklamada, “15 Mart 2023 akşamı savaşçılarımızı taşıyan iki helikopter Süleymaniye’ye geçtiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Anti Terör Birlikleri komutanı Şervan Kobani öncülüğünde olan 9 savaşçımız şehit düştü” bilgisini paylaştı.