Başkan Barzani, Baas rejiminin yıkılmasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı

ERBİL (K24)

Şarkul Avsat gazetesine konuşan Başkan Mesud Barzani, 2002 Nisan ayında dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryan Crocker başkanlığındaki bir heyetin kendisini ziyaret ettiğini belirterek şunları anlattı:

“Heyet, ABD’nin Saddam rejimiyle ilgili düşüncesini bana açıkladı. Aynı ayın 14’ünde Mam Celal’le birlikte Washington’u ziyaret etmemizi önerdiler. Heyet, Kürtlerin kendi içinde birlik olmasının önemini vurguladı, elde edilenle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.”

Başkan Barzani yanıt olarak, “Kürtler, demokrat, federal ve kapsayıcı bir Irak’ın kurulmasını hedefleyen her süreci destekliyor. ABD’den milletimizin geleceğinin garanti altında olması güvencesini istiyoruz. Washington da komşu ülkeleri, bizim hiç kimse için tehdit oluşturmadığımız konusunda bilgilendirebilir” dediğini aktardı.

15 Nisan’da Başkan Barzani, Mesrur Barzani ve Hoşyar Zebari’yle birlikte özel bir uçakla Almanya’nın Frankfurt kentine giderek kendisini bekleyen Amerikalılarla bir araya gelir. Kürt heyetinde Celal Talabani, oğlu Bafil Talabani, Berhem Salih’ten oluşuyordu. Oradan ABD’ye giden heyet, Virginia eyaletindeki bir misafirhanede kalır. Burada önemli bir toplantı gerçekleştirilir. Amerikan heyeti CIA Direktör Yardımcısı John McLaughlin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Wayne A. Downing ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryan Crocker’den oluşuyordu. Bu da toplantının Beyaz Saray, istihbarat ve dışişlerinin koordinesinde gerçekleştiğini gösteriyordu.

Toplantıda Saddam rejiminin düşürülmesine karar verildiğini ve bundan pişman olunmayacağını belirten ABD heyeti, “ABD Saddam’ı iktidardan uzaklaştırmaya karar verdi” kararını imzalayarak ciddiyetini gösterirken, “Kürtler haklarını elde etmeli” diyerek de not düşüyordu.

Ayrıca ABD’nin Irak’ta federal sistemi kabul ettiği ve herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği çünkü ABD’nin, Irak muhalefetinin toplanmasında Kürtlerin rolüne büyük umut bağladığı ifade ediliyordu.

Kürt heyeti ise, “Biz de Irak rejimi değişip yerine demokrasi ve Kürdistan’a federalizm hedefine ulaşılması için elimizden geleni yapacağız. Muhalefetin birleşmesi için gereken her adımı atacağız” yanıtını verdi.

Başkan Barzani ve beraberindeki heyet Frankfurt’tan Paris’e geçince Fransız yetkililer, ABD’nin Saddam Hüseyin’in düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verdiğinden emin oluyor. Bu yüzden sorular Saddam sonrasıyla ilgiliydi. Başkan Barzani de Irak muhalefetiyle istişarede bulunarak bu sonuca ulaşacağını ve yeni sistemin demokrasi, federalizm ve bürün bileşenlerin haklarını garanti altına almasını içermesi gerektiğini söylüyor.

Heyetin Paris’ten sonraki durağı Suriye’nin başkenti Şam olur. Başkan Barzani, eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad döneminde bu ülkeyle olan ilişkilerin, Kürtleri, Beşar Esad yönetimiyle istişareye bağlı kıldığını düşünür. Başkan Barzani, “Bölgenin genel durumunu konuştuktan sonra Irak rejiminin devrilmesini ihtimalini sorduk. Son kararın verildiği konusunda bilgi verdiler ve bunun onları da mutlu ettiğini hissettim” dedi.

Başkan Barzani ayrıca, “Yine Suriye’deyken, Irak’ın parçalanmasına yönelik hiçbir plan olmadığı ve hiçbir dış müdahalenin olmayacağı konusunda onları bilgilendirdim. Irak rejiminin yıkılması takvimiyle ilgili ise, bunu sadece Amerikalıların istediğini söylediler. Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ABD’nin Irak’a askeri müdahalede bulunmayacağından emin konuşuyordu ve bu konuda iddiaya girmeye hazırdı” diye konuştu.