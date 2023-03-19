Politika

Gözlemevi: DSG 19 DAİŞ şüphelisini serbest bıraktı

DSG’nin, Arap aşiretlerin araya girmesiyle cinayet gibi suçlara bulaşmamış 19 DAİŞ zanlısını serbest bıraktığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Gözlemevi

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Demokrat Suriye Güçleri’nin (DSG) terör örgütü DAİŞ’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişileri serbest bıraktığını belirtti.

Gözlemevi, Arap aşiretlerin araya girmesiyle DAİŞ’le ilişkisi olduğu şüphesiyle tutuklanan 19 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Serbest bırakılan kişilerin, soruşturma sonucu herhangi bir cinayet suçuna bulaşmadıklarının tespit edildiği kaydedildi.  

Serbest bırakılanların tamamının Deyr ez-Zor'un batısındaki köylerde ikamet ettiği ve DSG’nin çeşitli operasyonlarında yakalandıkları belirtildi.

Öte yandan DSG, 2019'dan bu yana Arap aşiret liderlerinin arabuluculuğuyla cinayet gibi suçlara bulaşmamış yüzlerce DAİŞ mensubunu serbest bıraktı.

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