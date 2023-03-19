Politika

İngiliz ve Alman savaş uçaklarından Rus uçaklarına engelleme

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden Rus savaş uçaklarının Estonya sınırı yakınlarında Alman savaş uçaklarıyla birlikte NATO bünyesindeki ortak uçuşla engellendiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rus uçakları
Rus uçakları
dünya İngiltere Almanya rus uçakları engelleme

HABER MERKEZİ

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) yapılan açıklamada, 17 Mart’ta Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden iki Su-27 tipi savaş uçağının Estonya sınırına yaklaştığının tespit edildiği ifade edildi.

Estonya’daki Amari Hava Üssü’nden kalkış yapan RAF ve Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon sınıfı savaş uçakları, yaklaşan Rus uçaklarını engelledi.

GÜVENCE VURGUSU

Sınıra yaklaşan uçakların engellenmesinin rutin bir görev olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu görev, İngiltere ve Almanya’nın diğer NATO müttefikleriyle birlikte bu gerilim anında Estonyalı müttefiklerinin yanında yer aldığına dair bir güvencedir” denildi.

KARADENİZ İHA KRİZİ

ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9 tipi gözetleme İHA’sı, Rus savaş uçaklarının müdahalesiyle Karadeniz’de düşmüştü. İHA’nın düşmesiyle ABD, Rusya’ya tepki göstermişti.

Rus tarafı, İHA ve savaş uçakları arasında bir temas olmadığını öne sürmüştü. Daha sonra ABD Avrupa Komutanlığı, İHA’nın düşmeden önceki görüntülerini yayınlamıştı.

Görüntülerde, Rus savaş uçağının İHA’ya çok yakın uçuş gerçekleştirdiği ve İHA’nın pervanesinin hasar aldığı görülmüştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv