Yaşam

Anket: 'Sosyal medya bağımlılığı' ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Yunanistan'da yapılan ankette, her 7 gençten birinin sosyal medyaya 'bağımlı' olduğu ve sosyal medya bağımlılığının ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirlendi.
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dünya anket sosyal medya ruh sağlığı

HABER MERKEZİ

Yunanistan'da yaklaşık 6 bin 250 öğrenci ile yapılan bir ankette, her 7 gençten birinin sosyal medyaya 'bağımlı' olduğu tespit edildi.

11, 13 ve 15 yaşlarındaki gençleri kapsayan ankette, sosyal medya bağımlılığının ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirlendi.

EPIPSY'nin anketinde kız çocukların, erkek çocuklara kıyasla sosyal medyaya daha fazla bağımlılık gösterdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen anket sonuçlarını değerlendiren Atina Üniversitesi'nden emekli psikiyatri profesörü Anna Kokkevi, "Gençler arasında doğrudan görsel iletişim önemli ölçüde sınırlandı" dedi.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Kokkevi, yaş ile beraber sosyal medya bağımlılığının da azaldığını söyledi.

Lise birinci sınıfa giden öğrencilerin yüzde 44'ü sosyal medyayı sıklıkla kullandığını söylerken, bu oran lise son sınıfa giden öğrenciler arasında yüzde 39 olarak kaydedildi. (Kaynak: Duvar)

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