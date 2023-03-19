Spor

Urfaspor İnegölspor’u gole boğdu: 8-0

2.Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Urfaspor, evinde İnegölspor’u 8-0 mağlup etti.
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kürdistan Urfaspor İnegölspor 2Lig Beyaz Grup

HABER MERKEZİ

2.Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Urfaspor, ligin 25. haftasında alt sıralarındaki İnegölspor’u  konuk etti.

Maça hızlı başlayan Urfaspor 1. dakikada Doğacan Diker’le 1-0 öne geçti. 6. dakikada Doğacan Diker kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Bu golden üç dakika sonra Urfaspor Bünyamin Balat’ın kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

27. dakikada Kemal Rüzgar’la golü bulan ev sahibi Urfaspor ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Urfaspor, 62’de yine Kemal Rüzgar’ın golüyle skoru 5-0’a taşıdı.

Urfaspor 74’te Yakup Alkan, 90’da Mert Çapar ve uzatma dakikalarında Alpay Koçaklı’nın bulduğu gollerle sahadan 8-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 47’ye çıkaran Urfaspor, lider Çorum FK’nın bir puan gerisinde 2. sırada yer alırken, İnegölspor 26 puanda kaldı.

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