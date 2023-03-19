ERBİL (K24)

Başkent Erbil'de bir otel ve AVM'nin açılışını yapan Başbakan Mesrur Barzani, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu..

Bu projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, “DAİŞ’in vahşi saldırılarının olduğu dönemde birçok proje durdu veya gecikti. Bu projelerin gerçekleşmesi için çalışmaların devam ettiğini duydum. Peşmerge nasıl cephede DAİŞ terörüyle mücadele ettiyse, yatırımcılar da projelerinin gerçekleştirmek için mücadele etti” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin kalkınması konusunda kararlılık mesajı veren Başbakan, “Hiç kimsenin Kürdistan’ımızın ilerleyişine engel olmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak özel sektöre destek sözü verdiklerini hatırlatan Başbakan, bu sayede Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına daha fazla hizmet edileceğini ifade etti.

Yatırımcılara Erbil’in dışındaki il ve ilçelerde de yatırım yapma çağrısında bulunan Başbakan, başta turizm olmak üzere özel sektörü desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan özel sektöre destek vermelerinin bir sebebinin de vatandaşlara iş imkanı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yabancı ülke temsilcilerinden ülkelerinin şirketlerini Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları için teşvik etme çağrısında bulunan Başbakan, “Hayalimiz, Kürdistan’ın sadece Kürt milleti için bolluk ve bereketli bir ülke olmasının yanı sıra, Irak ve bölge ülkeleri için de başarılı bir örnek teşkil etmesidir” şeklinde konuştu.