Politika

Irak: İran’la güvenlik anlaşması imzalandı

Irak, İran’la sınır güvenliğini de kapsayan güvenlik anlaşması imzalandığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak İran güvenlik anlaşması

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin yazılı açıklamasına göre Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Bağdat'ta bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İki ülke ilişkileriyle bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Irak’ın hiçbir komşu ülkeye yönelik “saldırı sahası” olmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Sudani ve Şemhani görüşmesinde Çin'in arabuluculuğunda İran ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmaya da değinilirken, konuya dair detay verilmedi.

Görüşme kapsamında, İran ile ortak sınırları koruma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzalandı.

Şemhani'nin Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv