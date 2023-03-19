Duhok’ta düşen helikopterler: 2 kişinin daha cenazesi bulundu

ERBİL (K24)

K24’’ün güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre 15 Mart akşamı Duhok vilayeti kırsalında düşen helikopterlerde hayatını kaybedenlerden ikisinin daha cenazesi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

15 Mart akşam saat 20.40 sıralarında Duhok’un Çemanke nahiyesine bağlı Berkiyat köyünde iki helikopterin düştüğü açıklanmıştı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, düşen helikopterle ilgili yaptığı açıklamada, “Kürdistan Anti Terör Birimi’nden olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, bir helikopterin düştüğü ve PKK’li oldukları belirlenen bazı kişilerin yaşamını yitirdiği belirtilmiştir” ifadelerine verilmişti.

DSG’NİN AÇIKLAMASI

DSG ise yaptığı açıklamada, “15 Mart 2023 akşamı savaşçılarımızı taşıyan iki helikopter Süleymaniye’ye geçtiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Anti Terör Birlikleri komutanı Şervan Kobani öncülüğünde olan 9 savaşçımız şehit düştü” bilgisini paylaşmıştı.