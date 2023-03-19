Urfa'da sağanak etkili oluyor: Mahsur kalanlar tahliye edildi

HABER MERKEZİ

Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi.

Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Urfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

10 ilçede okullar yarın açılacak. Merkez ilçede ise eğitim 21 Mart salı günü başlayacak.

Urfa Valisi Ayhan, Twitter adresinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız."