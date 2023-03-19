Spor

Lider Arsenal evinde kazandı: Saka yıldızlaştı

Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederken, genç yıldızı Bukayo Saka 2 gol ve 1 asist kaydetti.
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Bukayo Saka bu sezon performansıyla takımını taşıyor
Bukayo Saka bu sezon performansıyla takımını taşıyor
avrupa Arsenal Crystal Palace Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'in 28. haftasında lider Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.

Arsenal maçı 4-1 kazandı. 

Maçta goller; 28. dakikada Martinelli ve 43. ve 74. dakikada Saka, 55. dakikada Xhaka ve 63. dakikada Schlupp'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 69'a yükseltti ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Arsenal, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı haftada sahasında Leicester'ı konuk edecek.

Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka, bu sezon performansıyla takımını taşıyor.

Arsenal’de maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Saka, ligde 12 gol ve 10 asiste ulaştı.

Sezon toplamında 13 gole ulaşan ve ligde 12 golü bulunan Saka, iki alanda da kariyeri rekorunu şimdiden kırdı. 

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