Lider Arsenal evinde kazandı: Saka yıldızlaştı

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Premier Lig'in 28. haftasında lider Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.

Arsenal maçı 4-1 kazandı.

Maçta goller; 28. dakikada Martinelli ve 43. ve 74. dakikada Saka, 55. dakikada Xhaka ve 63. dakikada Schlupp'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 69'a yükseltti ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Arsenal, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı haftada sahasında Leicester'ı konuk edecek.

Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka, bu sezon performansıyla takımını taşıyor.

Arsenal’de maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Saka, ligde 12 gol ve 10 asiste ulaştı.

Sezon toplamında 13 gole ulaşan ve ligde 12 golü bulunan Saka, iki alanda da kariyeri rekorunu şimdiden kırdı.