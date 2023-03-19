Politika

İstanbul’da Newroz kutlaması: 224 gözaltı

İstanbul Valiliği Yenikapı'da gerçekleştirilen Newroz kutlamasında 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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türkiye İstanbul Newroz kutlaması gözaltılar

HABER MERKEZİ

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Newroz kutlaması gerçekleştirildi.

HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı.

Organizasyonda, sahnede Newroz ateşi yakıldı, konser ve konuşmalar gerçekleştirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan alandakilere seslenerek, "HDP adına hepinizin Newroz'unu kutluyorum" dedi. Buldan, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini de sundu.

İstanbul Valiliği 224 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih İlçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; 'Alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran' 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır."

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