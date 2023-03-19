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Enkazdan çıkarılan 2 çocuğun araçla götürüldüğü iddiası: Adıyaman Valiliği açıklama yaptı

Adıyaman Valiliği, “iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı” şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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kürdistan Adıyaman kayıp çocuklar iddia

HABER MERKEZİ

Adıyaman Valiliğinden “iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı” şeklindeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamalara rağmen bu basın yayın organlarından 'bir ilimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobille götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haber kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. ve 12 yaşındaki H.N.T'nin bulunmasına yönelik çalışmalar, DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır."

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