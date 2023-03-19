Araştırma: Yüksek seviyede kolesterol demansa yol açabiliyor

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Araştırmacılar, 65 yaş altındaki 1 milyondan fazla kişinin sağlık verilerini inceledi.

Daily Mail Gazetesinin haberine göre araştırmacılardan Dr. Ashish Misra, ilk kez demansın yüksek seviyede kolesterolle bağlantısının bulunduğuna işaret ederek, sonuçları 'ezber bozan' gelişme olarak değerlendirdi.

Misra, kötü kolesterolün kan-beyin bariyerini geçen ve bunamaya yol açabilen nöronlar arasında tau adı verilen bir proteini biriktirdiğini kaydetti.

“ATARDAMARLARDA PLAKLARDAN KURTULMAYI SAĞLAYAN MUCİZEVİ İLAÇ YOK”

Öte yandan, yüksek kolesterol, atardamar duvarlarında plak oluşturarak felç riskini artırırken Misra, "Ne yazık ki atardamarlarda plaklardan kurtulmayı sağlayacak mucizevi bir ilaç da yok. Sağlıklı yaşam ve diyetler sayesinde bununla yaşamayı öğrenmeliyi" ifadelerini kullandı.

Misra, araştırmalarının demansın erken tanısında büyük fayda sağlayacağına dikkati çekerek, "İlk kez yediklerimizle bilişsel zayıflama arasında direkt bağlantı olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.

Avustralya'da hali hazırda 487 bin 500 kişide demans görüldüğü ve 65 yaş üstündeki her 1000 kişiden 84'ünde ise bu hastalığın bulunduğu ifade