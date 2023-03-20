Teknoloji

Twitter iki faktörlü kimlik doğrulamayı bugün kapatıyor

Sosyal medya devi Twitter, bugün itibarıyla SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini (SMS 2FA) kullanımdan kaldırıyor.
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dünya Twitter hesap doğrulama

HABER MERKEZİ

Twitter'ın SMS yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulamasına artık ücretsiz olarak erişilemeyecek ve şirket, kullanmaya devam etmek için premium hizmetlerine abone olmanızı isteyecek.

Twitter, SMS doğrulamasından vazgeçmez veya Blue için ödeme yapmazsanız hesabınız için 2FA'yı tamamen kapatacak ve hesabınızı hack'lenmeye karşı savunmasız bırakacak.

İki faktörlü kimlik doğrulama sistemi,  insanların yeni cihazlarda oturum açma işlemlerini güvenle yapmalarını sağlıyor.

Ancak kullanıcılar, Twitter'a ücret ödemeden iki faktörlü güvenlik uygulamalarından hala yararlanabilir.

Google Authenticator veya Authy gibi bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak 2FA'yı ücretsiz olarak etkinleştirmeye devam edebilirsiniz.

Kullanıcılar için bir diğer seçenek, donanımın çalışmasını gerektiren ek bir kimlik doğrulayıcı olan Güvenlik Anahtarları yüklemek.

Son seçenek ise, Twitter Blue kapsamında Twitter'ın doğrulamasına abone olmak.

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