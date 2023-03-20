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Meteorolojiden deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, deprem bölgesi için bir kez daha kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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Adıyaman (Foto: AA)
Adıyaman (Foto: AA)
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HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Sivas ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Deprem bölgesindeki illerde hava durumu tahmini şu şekilde:

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Adıyaman: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Antep: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Urfa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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