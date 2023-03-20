Irak’ta yerel seçim tarihi belli oldu

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu bu sabah saat 04.00’te toplanarak seçim yasasının 15 ve 16 sayılı maddelerini görüştü. Oturumda, il meclisi seçimlerinin 6 Kasım 2023’te yapılması kararı alındı.

Kabul edilen maddelere göre, Irak Parlamentosu'nda sandalye sayısı, mevcut haliyle 329 olacak. Bileşenlere de kota ayrılıyor. Hristiyanlar Erbil, Bağdat, Kerkük, Duhok ve Ninova vilayetlerinde toplam 5 sandalye alacak.

Irak’taki inanç gruplarından olan Sabei Mandeiler Bağdat’ta 1, Feyli Kürtler Vasıt vilayetinde 1, Şebekler Ninova’da 1 ve Ezidiler Ninova’da 1 sandalye alacak.

Yasada, milletvekili adayları için üniversite şartı aranırken, bileşen adaylarının ise lise mezunu olabileceğine karar verildi. Milletvekili adaylarının hiçbir "ahlaki suça" karışmamış ve bu konuda hüküm giymemenin yanı sıra idari ve mali yolsuzluklara da bulaşmamış olma şartı getirildi.

Seçimde oylar hem elle hem elektronik olarak sayılacak ve sonuçlar, en geç 24 saat içerisinde açıklanacak.

YENİ YASA TASARISI

Yeni seçim yasası tasarısıyla, "çoklu seçim bölgesi" sisteminden, "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine dönülmesi isteniyor.

Bazı küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri, iktidar partilerinin işine yarayacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Irak'ta "çoklu seçim bölgesi" sistemi ilk kez 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerde kullanılmıştı. Bu sistemle özellikle İran destekli Şii partiler oy kaybına uğramıştı.

Irak'ın başkenti ve güney illerinde bu seçim yasasına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.