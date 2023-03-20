Urfa ve Adıyaman’daki sel felaketi: Can kaybı 19'a yükseldi
HABER MERKEZİ
Depremin vurduğu illerden Urfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi.
Felaket nedeniyle Urfa'da 16 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirmişti. Sele kapılan hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Günlerdir aranan Tekdal'ın ardından ekiplerin 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmaları sürüyor.
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