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Urfa ve Adıyaman’daki sel felaketi: Can kaybı 19'a yükseldi

Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşmasıyla can kaybı 19'a yükseldi.
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kürdistan Adıyaman Urfa Sel felaketi

HABER MERKEZİ

Depremin vurduğu illerden Urfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi.

Felaket nedeniyle Urfa'da 16 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirmişti. Sele kapılan hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Günlerdir aranan Tekdal'ın ardından ekiplerin 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmaları sürüyor.

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