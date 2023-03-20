Politika

Başkan Barzani’den Newroz mesajı

Başkan Barzani, Kürdistan halkının Newroz Bayramı’nı kutladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Newroz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Newroz Bayramı’nı kutladı.

Mesajında “Kürdistan halkının ve tüm dünyada Newroz'u kutlayan herkesin yeni yılı kutlu olsun” diyen Başkan Barzani, “Peşmerge Güçleri’ne ve şehit aileleri ile sevenlerine en içten selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki yıl dünyaya daha fazla barış ve neşe getirsin” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv