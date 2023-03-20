Başkan Barzani’den Newroz mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Newroz Bayramı’nı kutladı.

Mesajında “Kürdistan halkının ve tüm dünyada Newroz'u kutlayan herkesin yeni yılı kutlu olsun” diyen Başkan Barzani, “Peşmerge Güçleri’ne ve şehit aileleri ile sevenlerine en içten selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki yıl dünyaya daha fazla barış ve neşe getirsin” ifadelerini kullandı.