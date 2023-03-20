Politika

Başbakan: Newroz birlik ve özgürlüğün sembolüdür

Başbakan Mesrur Barzani, “Newroz, Kürdistan halkının birlik ve beraberliğinin, zafer ve özgürlüğünün sembolüdür” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Newroz kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yaptığı yazılı açıklamayla Newroz Bayramı’nı kutladı.

Başbakan, “Başta kahraman Peşmergeler, güvenlik güçleri, onurlu şehit aileleri ve Enfal mağdurları olmak üzere tüm Kürdistan halkının Newroz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Newroz Bayramı’nın güzellik ve huzur içinde geçmesini dileyen Başbakan, meydanlarda ve gezi alanlarındaki Newroz kutlamalarında vatandaşlara trafik kurallarına uyma ve çevreyi koruma çağrısında bulundu.

“Newroz, Kürdistan halkının birlik ve beraberliğinin, zafer ve özgürlüğünün sembolüdür” diyen Başbakan, Kürdistan halkının birlik ve beraberliğinin, anayasal hak ve kazanımlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Başbakan Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverleri Birliği’nden (KYB) bakanlara toplantılara geri dönme çağrısında bulunan Başbakan, bunun Kürdistan Bölgesi’nin yararına olacağını ve 9’uncu hükümet kabinesinin programını uygulanması için önemine değindi.

Başbakan mesajının sonunda tüm Kürdistan’ın her zaman huzur, mutluluk içinde olması ve kalkınması dileğinde bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv