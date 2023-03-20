Başbakan: Newroz birlik ve özgürlüğün sembolüdür

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yaptığı yazılı açıklamayla Newroz Bayramı’nı kutladı.

Başbakan, “Başta kahraman Peşmergeler, güvenlik güçleri, onurlu şehit aileleri ve Enfal mağdurları olmak üzere tüm Kürdistan halkının Newroz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Newroz Bayramı’nın güzellik ve huzur içinde geçmesini dileyen Başbakan, meydanlarda ve gezi alanlarındaki Newroz kutlamalarında vatandaşlara trafik kurallarına uyma ve çevreyi koruma çağrısında bulundu.

“Newroz, Kürdistan halkının birlik ve beraberliğinin, zafer ve özgürlüğünün sembolüdür” diyen Başbakan, Kürdistan halkının birlik ve beraberliğinin, anayasal hak ve kazanımlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Başbakan Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverleri Birliği’nden (KYB) bakanlara toplantılara geri dönme çağrısında bulunan Başbakan, bunun Kürdistan Bölgesi’nin yararına olacağını ve 9’uncu hükümet kabinesinin programını uygulanması için önemine değindi.

Başbakan mesajının sonunda tüm Kürdistan’ın her zaman huzur, mutluluk içinde olması ve kalkınması dileğinde bulundu.