Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Maraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:12:57:07 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:37.205 E
Derinlik:15.36 km
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