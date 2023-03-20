Venüs’te aktif bir yanardağ tespit edildi

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1990'ların başında NASA'nın Magellan uzay aracı Venüs'ten veri toplayarak gezegenin yüzeyinde volkanların hala var olduğunu kanıtladı. Şimdi, bu verilere yeni bir bakış, Venüs'te en az bir aktif volkan olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar bulgularını Science dergisinde yer alan bir makalede yayınladı .

Bu bulgulara göre, Venüs'ün yüzeyindeki aktif bir volkan, etrafındaki lav deliklerinden lavlar çıkararak gezegenin yüzeyini değiştirmeye devam ediyor.

Fairbanks Alaska Üniversitesi’nde Gezegen Bilimcisi olan Robert Herrick, Magellan tarafından çekilmiş sayısız radar görüntüsüne baktı.

Herrick daha sonra verileri NASA’nın Jet Tahrik Laboratuvarı’nda bir radar uzmanı olan Scott Hensley’e getirdi:

Görüntülerde volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş volkanik yer şekli olan kaldera gözlendi.

Değiştirilmiş kaldera volkanik aktivitenin kanıtıydı.

Volkanların Venüs’te aktif olduğu fikri daha önce öne sürülmüştü.

2020’de ayrı bir araştırma ekibi Venüs'te 37 volkanik yapı tespit etti.

Gezegende, kubbeli volkanların yanı sıra, antik geçmişte gezegenin yüzeyinde lavların aktığını gösteren devasakurumuş lav kanalları var.