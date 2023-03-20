Politika

Irak Başbakanı Sudani’den Türkiye’ye ziyaret: Gündemde su dosyası ve PKK var

Irak Başbakanı Sudani, su sorunu, Dicle ve Fırat üzerinde inşa edilen barajlar ve PKK’nin Irak’taki varlığı konularını görüşmek üzere Türkiye’ye ziyarette bulunacak.
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Irak Muhammed Şiya Sudani PKK su sorunu Irak Türkiye

BAĞDAT (K24)

İsmi açıklanmayan bir Irak Başbakanı danışmanı AFP’ye yaptığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin yarın Türkiye’ye ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacağını söyledi.

Danışman, Sudani’nin ziyaretinin ana gündem maddesinin su dosyası ve PKK sorunu olacağını belirtti.

Türkiye’nin Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde inşa ettiği barajlar nedeniyle Irak’ta su sorunu yaşanıyor. Bağdat yönetimi, Türkiye ve İran’ı, nehirler üzerinde inşa ettikleri barajlar nedeniyle Irak’ı susuz bırakmakla eleştiriyor.

Ülkedeki nehirlerde su seviyesi ciddi oranda düşmüş durumda.

Ekim 2022’de başbakanlık koltuğuna oturan Sudani, ilk kez Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

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