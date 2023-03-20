Yeniden Refah Partisi’nden Cumhur İttifakı'na ret: Erbakan cumhurbaşkanı adayı

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kararını açıklayan Yeniden Refah Partisi, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklemeyeceklerini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayının ise Genel Başkan Fatih Erbakan olacağı kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kararını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nin 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde hiçbir ittifaka dahil olmayacağını bildiren Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli Görüş davasının erleri olarak, 69'da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır.

Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. 'Film bitmedi, daha yeni başlıyor' demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi'nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım."

NE OLMUŞTU?

AK Parti genel başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi’ne yönelik ziyaretlerinin ardından, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılımı için 30 maddelik teklifi gündeme gelmişti.